Kermis

Man (40) doodgereden door achtbaankarretje op kermis in Parijs

Bij een ongeluk op de kermis in de Franse hoofdstad Parijs is zaterdagnacht een 40-jarige man om het leven gekomen. Het slachtoffer was aan het werk bij de spinning coaster Crazy Mouse. Toen hij een verloren voorwerp van een bezoeker probeerde te pakken, naar verluidt een petje, werd hij geraakt door een karretje.



Het voorval vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats, rond 00.30 uur. Hulpdiensten konden niets meer voor de werknemer betekenen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen, melden de autoriteiten. Er loopt nog een onderzoek naar de toedracht.

Kermisbezoekers die tijdens het incident in de attractie zaten, zijn opgevangen voor psychologische hulp. Kort na het ongeval ontstond nog een vechtpartij bij de attractie. Volgens ooggetuigen kregen omstanders het aan de stok met kermispersoneel omdat ze stonden te filmen en te lachen.



Reverchon

Crazy Mouse is een klassieke kermisachtbaan van de Franse fabrikant Reverchon, waarvan er wereldwijd tientallen exemplaren bestaan. De attractie, gebouwd in de jaren negentig, wordt uitgebaat door exploitant Degoussee.



De kermis in Parijs, de zogenoemde Foire du Trône, duurt van begin april tot de eerste week van juni. Zo'n twee weken geleden vond er ook al een ongeluk plaats op het kermisterrein. Toen botsten twee karretjes van de achtbaan Infernal Toboggan op elkaar. Er vielen zes gewonden.