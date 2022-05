Walibi Holland

Man staat een uur doodstil in Walibi: 'Ik hou niet van pretparken'

Niet iedereen komt naar Walibi Holland voor de rollercoasters, waterbanen en andere attracties. Een man heeft onlangs een uur van zijn dagje uit besteed aan stilstaan op een plein. Dat is te zien in een merkwaardige YouTube-video. De reden? Hij geeft niks om pretparken.



"Voor deze video stond ik een uur lang stil op dezelfde plek", valt te lezen in de beschrijving. "Waarom? Ik hou niet van attractieparken dus dit was mijn manier om toch iets van plezier te beleven." De opnames vonden op vrijdag 22 april plaats bij het hoofdpodium voor reuzenrad La Grande Roue, tussen 12.30 en 13.30 uur.

De meeste voorbijgangers negeerden de man. Sommige bezoekers konden het niet laten om hem aan te spreken of naast hem te poseren. Op YouTube-kanaal Papyrends verscheen een compilatievideo van de actie. De persoon in kwestie is TikTok-gebruiker Copyrend, die normaal gesproken filmpjes plaatst over computerspel Roblox.