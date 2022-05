Disneyland Paris

Foto's: schuttingen voor hoofdingang Disneyland vanwege verbouwing hotel

De iconische ingang van het Disneyland Park wordt sinds gisteren verborgen achter bouwschuttingen. Het middelste gedeelte van het Disneyland Hotel, dat de entree vormt van één van de twee Disney-parken, is afgesloten vanwege werkzaamheden. Sinds het voorjaar van 2021 ondergaat het hotel een enorme renovatie.



In verband met de verbouwing staan er langer schuttingen rond het hotel. Nu is voor het eerst de beroemde entreeboog onder het hoofdgebouw niet toegankelijk. Bezoekers betreden het park voorlopig via de zijkanten van het complex. Ondertussen worden onder meer delen van de façade en het dak vervangen.

Disneyland Paris heeft aangekondigd dat het beroemde hotel in het teken komt te staan van de Disney-prinssen en -prinsessen. Hoewel er al een jaar gewerkt wordt, is de metamorfose nog lang niet afgerond. De meeste ruimtes zijn volledig gestript. Naar verwachting heropent het Disneyland Hotel ergens in 2023.