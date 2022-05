Walibi Holland maakt reclame op bevrijdingsfestivals: niet met achtbanen, maar met vacatures

Walibi Holland

Walibi Holland heeft van zich laten horen op meerdere bevrijdingsfestivals. Tijdens de muziekfestivals in Zwolle en Almere op donderdag 5 mei kwam het pretpark meermaals voorbij op de grote schermen. Opvallend was dat er geen reclame werd gemaakt voor de achtbanen of andere attracties, maar voor vacatures.



Het attractiepark in de Flevopolder kampt met een structureel personeelstekort. Daardoor kan de virtuele wachtrij tegenwoordig niet gebruikt worden. Ook in de horeca zijn een hoop mensen nodig. De hoop was om nieuwe medewerkers te werven onder het festivalpubliek.

"Walibi zoekt collega's", luidde de boodschap tussen de optredens door. Ook verscheen er een speciale commercial waarin voordelen van werken in Walibi werden genoemd, zoals gratis toegang tot het park, met op de achtergrond een nieuwe Walibi-jingle. Bovendien werd er geflyerd.



Op het bevrijdingsfestival in Almere traden onder meer Rolf Sanchez en Suzan en Freek op. In Zwolle waren Typhoon, Kraantje Pappie, Snelle, Diggy Dex, Meau en Donnie van de partij.