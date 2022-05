Legoland Deutschland Resort

Beter laat dan nooit: mondkapjes mogen af in Legoland

Bezoekers van Legoland Deutschland hebben vanaf vandaag geen mondkapje meer nodig. Het Duitse attractiepark was één van de weinige grote pretparken in Europa waar mond- en neusmaskers nog altijd gedragen moesten worden in binnenlocaties en een aantal attracties. Daar komt nu verandering in.



In Legoland gold de mondkapjesplicht de afgelopen maanden nog voor personen vanaf 6 jaar in verschillende attracties, plus binnenruimtes als winkels, restaurants en hotels. Maandag 23 mei 2022 gaat de boeken in als de dag waarop die beperking eindelijk wordt opgeheven.

Bovendien hoeven bezoekers met een vrijkaart, een dagkaart zonder datum en een abonnement hun bezoekdatum niet meer vooraf online te reserveren. Ze kunnen zich direct melden bij de ingang van het park.



Desinfectiemiddel

Toch is het coronavirus nog niet helemaal verdwenen. "We blijven locaties regelmatig desinfecteren en indien nodig is er desinfectiemiddel beschikbaar bij de attracties", laat het park weten. Legoland Deutschland ligt tussen München en Stuttgart, in de Zuid-Duitse deelstaat Beieren.