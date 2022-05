Efteling

Efteling verbiedt toeteren op tribune van paardenshow Raveleijn

De feestartikelen die uitgedeeld worden ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Efteling, mogen niet gebruikt worden bij stuntshow Raveleijn. De Efteling verbiedt het gebruik van feesttoeters en vlaggetjes om te voorkomen dat dieren er last van hebben. In Raveleijn komen paarden en vogels voor.



Dat is te horen in een nieuwe omroep die wordt afgespeeld voor aanvang van de voorstelling. "Het is niet toegestaan om te eten op de tribune", luidt de mededeling. "Ook tijdens de show is dit niet toegestaan, evenals fotograferen met flits en het gebruik van de toeters en feestartikelen van het Efteling-zeventig-jaar-jubileum."

De voice-over noemt ook de reden. "Dit is om het welzijn van de dieren in deze show en de veiligheid te garanderen." Daarna volgt een vertaling in het Engels.



Feestlied

De zeventigste verjaardag van de Efteling wordt dit jaar dagelijks om 16.00 uur gevierd. Door het hele park is dan een feestlied te horen. Medewerkers delen hoedjes, vlaggetjes, buttons en toeters uit. Op sommige plekken voeren personeelsleden ook een dansje op.