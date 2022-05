Gorky Park

Video: Rusland bombardeert pretpark in Oekraïne

Een groot familiepretpark in Oekraïne is getroffen door Russische bombardementen. Videobeelden van beveiligingscamera's tonen hoe delen van Gorky Park, gelegen in de Oost-Oekraïense stad Charkov, worden verwoest. Op verschillende plekken is brand ontstaan. Tijdens de Russische aanval waren geen bezoekers aanwezig.



In Gorky Park staan enkele tientallen attracties, waaronder twee achtbanen, een zweefmolen, een vliegtuigmolen, een vrijevaltoren, een schommelschip, een oldtimerbaan, een spookhuis, een kabelbaan, een reuzenrad en een boomstambaan. De trekpleister noemt zichzelf "het beste pretpark van Oekraïne".

Beelden van de bombardementen gaan de hele wereld over. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. De website en socialmedia-kanalen van het park zijn nog online, maar daar wordt nog niets over de gebeurtenissen gemeld. De laatste update dateert van 27 april. Toen werden foto's gepubliceerd van kleurrijke bloemen op het terrein.