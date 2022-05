Efteling

Pijnlijk ongeluk bij Efteling-show Raveleijn: voorstelling stopgezet, ruiter naar het ziekenhuis

Stuntshow Raveleijn in de Efteling is donderdagmiddag noodgedwongen stilgelegd vanwege een pijnlijk ongeluk. Een ruiter viel van een paard tijdens het doen van een stunt. Vervolgens is de acteur afgevoerd naar het ziekenhuis, bevestigt een woordvoerster aan Looopings.



De voorstelling werd onmiddellijk afgebroken. Volgens ooggetuigen ging het om het personage Maurits, in de groene uitrusting. "Was een heftige val, paard was ook heel onrustig en wild", schrijft iemand op Twitter. "Hopelijk herstelt de ruiter snel."

Volgens de voorlichtster maakt de ruiter in kwestie het inmiddels "naar omstandigheden goed". Ze heeft geen extra informatie over toedracht of eventuele maatregelen die genomen worden om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Raveleijn werd donderdagmiddag na het ongeluk nog wel twee keer opgevoerd.