Efteling

Efteling verkoopt nieuwe kinderpuzzel met Max & Moritz

In de Efteling wordt vanaf vandaag een nieuwe puzzel verkocht die in het teken staat van Max & Moritz. Het attractiepark bracht vorig jaar al een grote sprookjespuzzel uit in samenwerking met tekenstudio Jan van Haasteren. Die telt duizend stukjes. Nu is er ook een kleinere variant voor kinderen, met 360 puzzelstukken.



Illustrator Dick Heins tekende een komisch tafereel dat zich afspeelt in het Andergebergte, het gebied met de dubbele familieachtbaan Max & Moritz, het snackrestaurant Frau Boltes Küche en de bakkerij Bäckerei Krümel. We zien verschillende personages uit het verhaal van Max & Moritz, aangevuld met enkele typische Van Haasteren-figuren.

"Ontsnap samen met Max en Moritz uit de koekoeksklokkenwerkplaats in één van hun zeepkisten", laten de makers weten. "Maar pas op, je kunt onderweg een beetje kattenkwaad van de jongens tegenkomen." Ook andere bekende Efteling-elementen komen terug, zoals de Pagode, Langnek en een muzikale paddenstoel.



Souvenirwinkels

De puzzel, geproduceerd door spellenfabrikant Jumbo, is voor 12 euro verkrijgbaar bij de souvenirwinkels Efteldingen, In den Ouden Marskramer en Jokies Wereld. Het product zou geschikt zijn voor kinderen vanaf 7 jaar.