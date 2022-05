Disneyland Paris

Influencer klaagt over kapper in Disneyland Paris: 'Ik ben beschadigd'

Een Nederlandse influencer is zwaar ontevreden over de kapper in Disneyland Paris. Gabriël Martina, beter bekend als Gabs Wildebras, klaagt steen en been over zijn kappersbezoek in het Disney-resort. Hij werd er afgelopen week "helemaal kapotgemaakt", laat hij weten in een filmpje op TikTok.



Disneyland beschikt over een eigen kapsalon: Dapper Dan's Hair Cuts, gelegen in themagebied Main Street U.S.A. in het Disneyland Park. Martina zet er waarschijnlijk nooit meer een voet binnen. "Fakka strijders, ik ga jullie een tip geven: pak nooit de kapper hier bij Disneyland, bro", luidt zijn advies.

In de video laat hij zien hoe de kapper hem toegetakeld heeft met een scheerapparaat. "Van alles naar niets, gewoon tot hier en niet verder", beschrijft hij het eindresultaat. "Dit moet een soort magische plek zijn, hier is niks magisch aan, dit is gewoon voodoo. Ik lijk op een opgeschoren cavia, hyenakapsel, kan echt niet man."



Fiksen

De tiktokker en youtuber, die bekend werd met filmpjes over dieren, beschrijft hoe stomverbaasd hij was toen de kapper de kapmantel weghaalde. Zijn eerste gedachte was dan ook: "Zet die cape weer terug, ga mij goed fiksen man." Dat gebeurde echter niet. "Ik ben beschadigd", valt te lezen bij het filmpje.