Attractiepark Toverland

Algemeen directeur Toverland bakt drie dagen hamburgers voor zijn personeel

Medewerkers van Toverland worden deze week getrakteerd op de barbecuekunsten van de directeur. Ter gelegenheid van de drukke meivakantie besloot algemeen directeur Jean Gelissen jr. het personeel van het Limburgse attractiepark tijdens de lunchpauze te verrassen met een gratis barbecue.



De directeur trekt zijn schort drie keer aan: op maandag 2, woensdag 4 en vrijdag 6 mei, van 12.00 tot 16.00 uur. Hij zorgt bij de kantine voor hamburgers en andere barbecuegerechten. Op een poster wordt het initiatief gekscherend de "May Vacay Magic Grillmeister" genoemd.

"Goedbezochte dagen en dus lekker druk voor het Toverteam", meldt Gelissen jr. op LinkedIn. "Om het seizoen goed te starten deze week drie keer een lekkere barbecue voor alle collega's, met mij achter de grill!" Vader Jean Gelissen - oprichter en eigenaar van het park - is enthousiast. "Bak ze maar goed bruin Jean!", reageert hij op zijn zoon.



Werkvloer

Toverland is een familiebedrijf dat gerund wordt door de familie Gelissen. Familieleden zijn nooit te beroerd om in het park de handen uit de mouwen te steken. Het gebeurt regelmatig dat managers en directieleden helpen bij allerhande klusjes op de werkvloer. Dat de algemeen directeur meerdere dagen hamburgers staat te bakken voor medewerkers, kwam echter nog niet eerder voor.