DierenPark Amersfoort

DierenPark Amersfoort stopt met livestream olifantenkudde: fans ontroostbaar

De beslissing om te stoppen met een livestream van de olifanten in DierenPark Amersfoort heeft voor emotionele reacties gezorgd bij een groepje verstokte fans. Het dierenpark zendt al jaren 24 uur per dag beelden uit van het olifantenverblijf. Nu vindt men het tijd voor wat anders, maar daar zijn trouwe kijkers het absoluut niet mee eens.



De livestream blijkt een vaste groep liefhebbers verzameld te hebben. "We hebben echt een community van zo'n honderd mensen en die raken we straks kwijt", vertelt Melody Steenkamp uit Assen aan nieuwssite Indebuurt. "Iedereen leeft mee met de olifanten en ik heb zelfs een paar hechte vriendinnen in de chatbox leren kennen."

Steenkamp zet de webcams direct aan als ze wakker wordt. Ze heeft direct een petitie gestart toen ze hoorde dat de livestream gaat verdwijnen. Die is tot nu toe 350 keer getekend. "Je moet je voorstellen dat we allemaal lief en leed met elkaar delen in de chatbox. We wonen door heel Nederland en hebben contact met elkaar via de chat van het dierenpark."



Tranen

Ook Anja van Dijk uit Den Haag is ontroostbaar naar aanleiding van het nieuws. "Tranen in mijn ogen toen ik dat las", zegt ze in gesprek met het AD. "Ik moet zo veel mogelijk kijken nu, want dit houdt op", vult de vrouw aan bij Hart van Nederland. "Die livestream betekent echt ontiegelijk veel voor ons, het sleept ons door de dag", verzucht olifantenmaatje Steenkamp bij EditieNL. "En nu dreigt alles weg te vallen."



Ondanks de commotie en alle media-aandacht is DierenPark Amersfoort niet van plan om de beslissing terug te draaien. Op dinsdag 17 mei verdwijnt de livestream. Om te zorgen voor meer afwisseling, komen er webcams te hangen bij de tijgers. Kunnen olifantenfans hun online theekransje niet verplaatsen? Nee, meldt Steenkamp stellig. "De olifanten voelen voor ons echt als familie. Ze zijn megapopulair, daar kan een tijger niet tegenop."