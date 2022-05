Attractiepark Toverland

Dodenherdenking in Toverland: muziek gaat uit, attracties staan stil

In Toverland wordt vanavond twee minuten stilte gehouden vanwege de nationale dodenherdenking. Het Limburgse attractiepark is vandaag officieel tot 20.00 uur geopend. Dan start de herdenking. Attracties worden tijdelijk stilgezet en de muziek gaat even uit, bevestigt een voorlichtster aan Looopings.



"We zijn bezoekers dan ook even niet van dienst bij de souvenirwinkels en horecapunten", legt ze uit. Dat wordt gecommuniceerd via de Toverland-website, de Toverland-app en posters in het park. Bovendien wordt de herdenking iets vóór 20.00 uur in het Nederlands, Duits en Engels aangekondigd via het omroepsysteem in het park.

Na de stilte, bedoeld om alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog te herdenken, wordt iedereen bedankt voor de medewerking. Attracties waar nog mensen staan te wachten, gaan dan nog even aan.



Toverland is deze meivakantie dagelijks tot 20.00 uur geopend. Andere grote Nederlandse pretparken, zoals de Efteling en Walibi Holland, sluiten eerder. Zij hoeven dus geen rekening te houden met de dodenherdenking.