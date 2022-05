Europa-Park

Europa-Park wilde nieuwe achtbaan eigenlijk bouwen in Engels themagebied

De nieuwe achtbaan die Europa-Park volgend jaar gaat openen, was eigenlijk bedoeld voor een andere plek in het park. Het Duitse pretpark wilde de spectaculaire rollercoaster aanvankelijk neerzetten in het Engelse themadeel. Dat onthullen operationeel manager Lukas Metzger en projectleider Patrick Marx in een eerste aflevering van een making-of-serie.



Die ging vandaag in première op Veejoy, de eigen streamingdienst van Europa-Park. "We realiseerden ons dat Engeland het enige grote themaland was zonder grote attractie", aldus Marx. "In het Engelse gebied staan genoeg mooie attracties, maar geen hoofdattractie." Het idee was dat de achtbaan in Engeland zou starten en vervolgens andere gebieden zou doorkruisen.

Dat ambitieuze idee bleek in de praktijk eigenlijk niet uitvoerbaar, legt Metzger uit. "In het Engelse parkdeel is de beschikbare ruimte zeer beperkt. Het zou heel moeilijk worden om er een grote achtbaan neer te zetten." Er is wel een ontwerp voor gemaakt. Daarbij liep de baan langs de paraderoute en de ijsshow. Marx: "Er waren uiteindelijk te veel obstakels voor te weinig resultaat."



Langer

Het project is toen verplaatst naar een volledig nieuw Kroatisch gedeelte, aan de rand van het Griekse parkdeel. "Het interessante is: als je het baanverloop van toen en nu naast elkaar legt, hebben we verschillende elementen behouden", onthult Metzger. "Het is iets anders geworden, ook een stuk langer, maar hier in Engeland is wel het idee voor de achtbaan ontstaan", vult Marx aan.



Voltron Coaster - zoals de attractie gaat heten - wordt een achtbaan van het type bigdipper, gebouwd door Europa-Parks huisleverancier Mack Rides. De coaster komt in het teken te staan van de Kroatische elektrotechnicus Nikola Tesla. Het is de bedoeling om het nieuwe gebied de komende jaren verder uit te breiden. Volgens Marx kan het park tien tot vijftien jaar vooruit op dat stuk grond.