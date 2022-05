Disneyland Paris

Foto's: zo vierde Disneyland Paris de Star Wars-feestdag May the 4th

Disneyland Paris heeft de internationale Star Wars-dag May the 4th gevierd met een hoop extra entertainment. In themagebied Discoveryland stonden op 4 mei verschillende speciale Star Wars-activiteiten op het programma. Zo konden bezoekers iconische personages als Kylo Ren, Captain Phasma en R2-D2 tegen het lijf lopen.



Ook Stormtroopers lieten zich meermaals zien. Boba Fett, bewapend met een laserpistool, hield voorbijgangers in de gaten vanaf het dak van meet-and-greet-locatie Starport. Verder was Chewbacca aanwezig voor een fotomoment. De wachttijd liep daar op tot tweeënhalf uur.

Fans mochten zich bij hoge uitzondering verkleden als hun favoriete personages uit de Star Wars-films en -series. Op verschillende plekken werden stickers uitgedeeld met Star Wars-figuren erop. Voor 4,30 euro konden bezoekers een koekje in de vorm van Boba Fett proeven. Er werden ook nieuwe souvenirs uitgebracht.



Festival

4 mei is uitgeroepen tot Star Wars-dag omdat May the 4th lijkt op de beroemde Star Wars-kreet May the Force be with you. In het verleden was Disneyland Paris jaarlijks het toneel van een Star Wars-festival in het Walt Disney Studios Park: Legends of the Force. Dat evenement vond voor het laatst plaats in 2020.