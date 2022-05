Europa-Park

Foto's: ook Europa-Park heeft nu een eigen versie van bordspel Monopoly

Fans van Europa-Park kunnen voortaan zelf bekende attracties kopen en verhandelen. In navolging van verschillende andere Europese pretparken heeft ook Europa-Park nu een eigen versie van gezelschapsspel Monopoly. Daarin zijn de straten vervangen door attracties en theaters uit het Duitse park.



Achtbanen Blue Fire en Silver Star vormen de duurste onderdelen, vergelijkbaar met de Kalverstraat en Leidestraat in het algemene Nederlandse Monopoly-bord. De goedkoopste attracties zijn Geisterschloss en Ba-a-a Express, gevolgd door Historama, het Globe Theater en de Spanische Arena.

De rest van het bord bestaat uit Tiroler Wildwasserbahn, Fjord Rafting, Poseidon, Atlantica SuperSplash, Snorri Touren, Arthur, Madame Freudenreich Curiosités, Piraten in Batavia, Voletarium, Pegasus, Matterhorn-Blitz, Schweizer Bobbahn, Eurosat - CanCan Coaster, Euro-Mir en Wodan.



Panoramabahn

Verder zijn er de vier treinstations van de Panoramabahn in de themagebieden Duitsland, Engeland, Spanje en Rusland. Op de gelukskaarten staan toepasselijke boodschappen over bijvoorbeeld bezoekersaantallen. Het spel is voor 49,95 euro verkrijgbaar in het park en in de webwinkel van Europa-Park. Voorlopig bestaat er alleen een volledig Duitstalige variant.



Europa-Park koos niet voor eigen pionnen: men gebruikt de algemene Monopoly-speelfiguren. In het bordspel zijn wel wat slordigheden geslopen. Zo wordt het spookhuis Geisterschloss plotseling Geisterbahn genoemd en is op de doos en het bord nog de oude voorgevel van achtbaan Eurosat zichtbaar, die in 2018 - vier jaar geleden - werd gesloopt.