Attractiepark Toverland

Video: Toverland maakt deelnemers van achtbaanmarathon bekend

Toverland heeft bekendgemaakt welke waaghalzen mee mogen doen aan een achtbaanmarathon. Twaalf personen gaan op zaterdag 2 en zondag 3 juli proberen om 24 uur achter elkaar ritjes te maken in de houten achtbaan Troy. Na een oproep ontving het Limburgse attractiepark bijna vierduizend aanmeldingen.



48 personen werden uitgenodigd voor een speciale testavond op vrijdag 13 mei, na sluitingstijd. Daarbij konden de kandidaten alvast ervaren hoe het is om twee uur achter elkaar in Troy te zitten. Vervolgens heeft Toverland de twaalf definitieve deelnemers geselecteerd. In een videocompilatie van de testavond wordt getoond wie dat zijn geworden. De jongste is 18, de oudste is 48 jaar.

Tijdens de achtbaanmarathon blijft Troy gewoon geopend voor publiek. Bezoekers krijgen dan de kans om plaats te nemen naast de deelnemers. Met de actie wordt geld opgehaald voor het goede doel: een stichting die zich inzet voor het herkennen en erkennen van psychische problemen.



Verjaardag

Ter ere van de vijftiende verjaardag van Troy wordt het eerste weekend van juli omgedoopt tot Troyback Days. Naast de marathon zorgt het park voor bijzondere activiteiten, speciale hapjes en exclusieve souvenirs. Troy, geopend in 2007, is tot op de dag van vandaag de hoogste, langste en snelste houten achtbaan van de Benelux.