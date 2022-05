Kermis

Onderdelen van Duitse kermisachtbaan beschadigd bij ongeluk

Een transport van een grote Duitse kermisachtbaan is van de weg geraakt. De vrachtwagen, die onderdelen van Höllenblitz Der Coaster vervoerde, belandde dinsdagochtend rond 05.30 uur in de berm. Dat gebeurde op de provinciale weg tussen de gemeentes Sprakensehl en Groß Oesingen in de deelstaat Nedersaksen, melden regionale media.



De wagen was op weg naar de kermis in de stad Wolfsburg, het zogeheten Schützen- und Volksfest. Tijdens het rijden week het gevaarte uit naar rechts, waardoor de oplegger van 50 ton in de berm terechtkwam. Een vangrail en twee bomen konden voorkomen dat de wagen in een diepe sloot gleed.

Vanwege bergingswerkzaamheden was de weg urenlang afgesloten. Daarvoor werden een grote kraan en een sleepwagen ingezet. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd, maar delen van Höllenblitz raakten wel licht beschadigd. Toch kan de attractie gewoon opgebouwd worden in Wolfsburg. Daar begint de kermis op vrijdag 20 mei.



Pretpark

Höllenblitz wordt gepresenteerd als de grootste reizende overdekte achtbaan ter wereld. De baan is 18 meter hoog en 860 meter lang. Treinen halen een topsnelheid van 80 kilometer per uur. De afgelopen jaren stond de achtbaan niet alleen op kermissen, maar ook in het Oostenrijkse pretpark Prater en het Duitse Serengeti-Park.