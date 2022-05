Floriade Expo

Google herstelt Floriade-profiel: verdwenen recensies staan weer online

De verdwenen recensies van de Floriade zijn weer boven water. Vorige week bleek dat het Google-profiel van de wereldtentoonstelling in Almere plotseling verwijderd was, inclusief honderden commentaren van bezoekers. De directie vertelde toen dat er contact was gezocht met Google om de pagina te herstellen.



Dat is nu gebeurd. In de tussentijd zijn er wel een hoop nieuwe reacties verschenen, verdeeld over alternatieve Floriade-profielen. Op dit moment telt Google maar liefst vijf verschillende vermeldingen van het themapark. Die dragen de namen Floriade Expo 2022, Floriade Expo 2022 - Weerwater Entree, Kabelbaan Entree Floriade, Hoofdkantoor Floriade B.V. en Floriade kabelbaan Almere.

Op alle pagina's is de tendens hetzelfde: er komen nog steeds voornamelijk negatieve recensies binnen van teleurgestelde bezoekers die klagen dat het terrein niet af is. Het grootste profiel is nu van de Weerwater Entree. Daaronder staan tot nu toe ruim 320 reacties. De Hoofdkantoor-pagina heeft de allerlaagste gemiddelde score: slechts één van de vijf sterren.