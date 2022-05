Diergaarde Blijdorp

Bizarre video: Californische zeeleeuw springt bijna uit verblijf in Blijdorp

Op social media is een merkwaardig filmpje opgedoken van een Californische zeeleeuw in Diergaarde Blijdorp. Te zien is hoe het dier in volle vaart uit het water springt en bovenop de metershoge ruit bij het verblijf terechtkomt. Hij weet bijna te ontsnappen. Na enkele seconden springt de zeeleeuw weer terug het water in.



De beelden werden gedeeld door een middelbare school in Lekkerkerk, waarvan de leerlingen afgelopen maand op bezoek waren in de Rotterdamse dierentuin. In de video is goed te horen en te zien dat de scholieren zich rot schrikken van het bizarre tafereel.

Inmiddels heeft het filmpje ook Blijdorp zelf bereikt. Volgens een woordvoerster gaat het om "een jongvolwassen zeeleeuwman die aan het puberen was". Hij zou achtervolgd zijn door een ouder mannetje en in alle hectiek op de ruit gesprongen zijn.



Maatregelen

Na het voorval is het dier in kwestie achter de schermen geplaatst. Hij zal op termijn naar een ander dierenpark verhuizen, meldt een Blijdorp-woordvoerster aan Looopings. "Dat stond al op de planning." In de tussentijd worden maatregelen genomen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. "Het idee is om de ruit naar de binnenkant af te randen, zodat de zeeleeuw niet meer op de ruit kan komen."