Walibi Holland

Zonnepanelen op parkeerplaats Walibi Holland officieel in gebruik

De evenementenparkeerplaats van Walibi Holland is voorzien van tienduizenden zonnepanelen. Op het parkeerterrein, dat onder meer gebruikt wordt tijdens de Halloween Fright Nights, zijn de afgelopen jaren overkappingen gebouwd voor maar liefst 90.000 zonnepanelen.



Daarmee is het volgens de initiatiefnemers de "grootste solar carport ter wereld", met een oppervlakte van 35 hectare. Er is 4438 ton staal gebruikt en 8,55 miljoen ton beton. Verder waren er 2769 palen nodig om de in totaal 15.000 parkeerplaatsen te overkappen. Vandaag vond de officiële opening plaats.

Het idee komt van Mojo Concerts, de organisator van muziekfestival Lowlands. Men werkte samen met Walibi, de gemeente Dronten en leverancier Solarfields. Bezoekers van Lowlands kunnen er straks hun auto neerzetten. Dat geldt eveneens voor andere grote evenementen op het terrein van Walibi, zoals hardstylefestival Defqon.1.



Coronacrisis

Het project werd begin 2020 aangekondigd. Eind april 2021 zijn de eerste panelen geplaatst. Eigenlijk had de bouw in mei 2021 afgerond moeten zijn, maar door de coronacrisis werd dat een jaar later.



De laatste keer dat Walibi-bezoekers op het terrein konden parkeren was in het najaar van 2019. Tijdens het halloweenseizoen van 2020 en 2021 werkte het park noodgedwongen met een beperkte capaciteit, waardoor tijdens de Halloween Fright Nights gewoon de reguliere parkeerplaats gebruikt kon worden.



Eenmalig

Defqon.1 vindt dit jaar plaats van 23 tot en met 25 juni. Lowlands staat op de agenda van 19 tot en met 21 augustus. De afgelopen twee jaar werden beide evenementen geschrapt in verband met de coronamaatregelen. Eigenlijk zou vorig jaar festival Down The Rabbit Hole eenmalig naar het Walibi-terrein verhuizen, maar ook dat is uiteindelijk niet doorgegaan.