Dino Parc Disc Golf

Jurassic Park in Noord-Frankrijk: nieuw dinopark met elektrische karretjes

In Noord-Frankrijk, vlakbij de grens met België, gaat deze maand een nieuw dinosauruspark open. Bezoekers van het Dino Parc in Nieuw-Koudekerke worden in een elektrisch karretje langs ruim twintig dino's gereden. Op die manier wanen ze zich in Jurassic Park.



Een safariritje van ongeveer een kwartier, onder begeleiding van een medewerker, kost 5 euro. Er is ook een souvenirwinkel met dinospullen. Daarnaast kunnen bezoekers tegen betaling discgolf spelen tussen de dino's: golf met behulp van een frisbee in plaats van een golfbal. Verspreid over het park staan borden met informatie over de getoonde dinosoorten.

De officiële opening van het Dino Parc vindt naar verwachting eind juni plaats. Eigenlijk had de trekpleister vorig jaar al open moeten zijn, maar het leveren van de uit Azië afkomstige dino's liep vertraging op. Ook een zware storm zorgde roet in het eten. Enkele beelden raakten daardoor beschadigd.



Plopsaland

De Franse bestemming, onderdeel van het vrij toegankelijke Parc du Fort Louis, zal straks dagelijks geopend zijn van 13.00 tot 20.00 uur. Er werd zo'n 500.000 euro geïnvesteerd in het project. Het park ligt op ongeveer 25 minuten rijden van Plopsaland De Panne.