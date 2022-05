Disneyland Paris

Zelf Crush's Coaster in Disneyland Paris besturen met behulp van simulatie

Crush's Coaster is steevast één van de drukste attracties van Disneyland Paris: urenlange wachtrijen zijn geen uitzondering. Wie zelf eens een poging wil wagen om de capaciteit van de Finding Nemo-achtbaan te optimaliseren, kan sinds kort terecht op de website Ride Sims 2.0.



Daar is tegenwoordig een onofficiële Crush's Coaster-simulatie te vinden, waarmee de spinning coaster in het Walt Disney Studios Park als het ware bestuurd kan worden. Spelers nemen virtueel plaats achter de knoppen van de populaire attractie. Ze kunnen punten scoren door zo veel mogelijk bezoekers een ritje te laten maken.

De simulatie is gratis te spelen via ridesims.com. Het is wel noodzakelijk om een account aan te maken, maar daar zijn geen kosten aan verbonden. Op de site stonden al simulaties van enkele tientallen andere attracties. Voorbeelden uit Disneyland Paris zijn Phantom Manor, Tower of Terror, Star Tours en Space Mountain.