AquaZoo Leeuwarden

Zeldzame diersoort verdwenen uit AquaZoo Leeuwarden

De Friese dierentuin AquaZoo stopt met het houden van een zeldzame diersoort. Bezoekers van het dierenpark in Leeuwarden treffen voortaan geen Zuid-Amerikaanse zeeberen meer aan. Na het overlijden van een mannelijke zeebeer is besloten om een overgebleven vrouwtje te verplaatsen naar Wildlands Adventure Zoo Emmen.



Dat is momenteel nog de enige plek in Nederland waar zeeberen te bewonderen zijn. De overleden zeebeer in AquaZoo had last van chronische lever- en nierproblemen. Er wordt nagedacht over een nieuwe invulling voor het verblijf. De informatieborden zijn inmiddels verwijderd, weet fansite ZooNieuws.

Het ging in het verleden vaker mis met de diersoort in AquaZoo. Zo troffen verzorgers in augustus 2018 een zeerbeerjong dood aan in het verblijf. Nog geen jaar later, in mei 2019, stierven in korte tijd drie zeeberen. Twee vrouwtjes verdronken tijdens een paring, het mannetje overleed door een beschadiging aan zijn ruggenmerg.



Engeland

Ondanks de reeks tegenvallers werd destijds besloten om door te gaan met het houden van zeeberen. Anderhalf jaar geleden verwelkomde de dierentuin, onderdeel van parkengroep Libéma, nog drie nieuwe zeeberen uit Engeland. Toen telde de groep in totaal vijf exemplaren. Daar waren er eerder dit jaar dus nog twee van over.