Phantasialand verwijdert waterspeelplaats in themadeel Wuze Town

Phantasialand moet deze zomer een kleinschalige attractie missen. De waterspeelplaats Phenie's Mitsch-Matsch-Spaß, onderdeel van parkdeel Wuze Town, werd de afgelopen maanden verwijderd. Op de voormalige locatie van het interactieve kindergebied is nu alleen nog een zandvlakte zichtbaar.



De in 2010 geopende speeltuin bevond zich aan de voet van speelelement Octowuzy, achter het Schwan Snack-Terrasse. Kinderen konden op drie plekken zelf water omhoog pompen. Waarom de speelplaats moest verdwijnen, is niet bekend. Phantasialand communiceert zelf bijna nooit over veranderingen in het park.

Afgelopen maand werd al duidelijk dat het Duitse pretpark meer aanpassingen heeft doorgevoerd in Wuze Town. Zo is fietsmolen Wolke's Luftpost verplaatst en werd er begonnen met de sloop van doolhof Baumberger Irrgarten. Bootjesdarkride Hollywood Tour, gesloten sinds 2020, gaat waarschijnlijk nooit meer open.