Efteling

Efteling baalt dat Raveleijn-draak kapot is: 'Belangrijk onderdeel van de show'

Wie de afgelopen weken de Efteling-show Raveleijn zag, heeft het al gemerkt: de mechanische draak Draconicon staat stil. Door een technisch mankement komt het vuurspuwende gevaarte niet meer omhoog tijdens voorstellingen. De Efteling baalt van de storing, vertelt een woordvoerder aan Looopings. Er wordt gezocht naar een oplossing.



"We onderzoeken op dit moment of er chronisch probleem is", legt de voorlichter uit. Er zou sprake zijn van "een technisch zeer ingewikkeld verhaal". "Wanneer Draconicon weer tot leven komt, is dus nog even de vraag. We doen er natuurlijk alles aan, want we beseffen dat het een belangrijk onderdeel van de show is."

Raveleijn is sinds begin april weer dagelijks te zien na een maandenlange winterstop. De voorstelling wordt sinds 2013 geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou. De draak is in 2011 gefabriceerd door decoratiebedrijf Heavy Decor uit Raamsdonksveer.



Animatronic

Het gebeurt vaker dat het vijfkoppige monster voor complicaties zorgt. In de zomer van 2019 werd de show ruim drie maanden niet opgevoerd vanwege problemen met Draconicon. En in augustus vorig jaar zakte de draak tijdens een voorstelling plotseling naar beneden. Daarna functioneerde de animatronic geruime tijd niet zoals het hoort.