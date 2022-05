Efteling

Zeventig jaar Efteling: in gesprek met de bekendste Efteling-fans van dit moment

Wie gaan er schuil achter de bekendste Efteling-kanalen van dit moment? Op de zeventigste verjaardag van het Kaatsheuvelse sprookjespark komen de populairste en meest invloedrijke Efteling-fans aan het woord in de Looopings Podcast. Voor een speciale jubileumaflevering geven de influencers en contentmakers - goed voor honderdduizenden volgers, kijkers en luisteraars - een blik achter de schermen.



Het gaat om Paul Sprangers van podcast Kleine Boodschap, videomaker Eftelwesley, Erwin Taets van podcast Ochtend in Pretparkland, Marwin van de Hoeve van Efteling-fansite De Vijf Zintuigen, Bart van Iersel van YouTube-kanaal Bart Baan, Ilona van Golen van mailinglijst Eftelist en ranglijst Oog voor Detail, Anastasia Martynova van TikTok-account @nastmartynova, Thijs Kinkhorst van Efteling-encyclopedie Eftepedia en Efteling-vlogger Niels Kooyman.

Met hun artikelen, podcasts en video's bepalen zij het gesprek van de dag in de Efteling-fanwereld. Ze vertellen hoe ze te werk gaan en hoe hun kanalen zich in de loop der jaren ontwikkeld hebben. Bovendien is er aandacht voor de allereerste Efteling-fanclub ooit, in 1984 opgericht door Jeroen Verheij en Sebastiaan Smits. Laatstgenoemde haalt herinneringen op. Bovendien heeft hij nog een tip voor de huidige generatie Efteling-fans.