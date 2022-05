Kermis

Eigenaar van 85 meter hoge vrijevaltoren verkoopt stukjes staalkabel aan fans

Een kermisexploitant biedt een bijzonder aandenken aan. De eigenaar van de spectaculaire Duitse kermisattractie Hangover - The Tower, een vrijevaltoren van 85 meter hoog, verkoopt delen van de originele staalkabel van de attractie. Die werd sinds de opening in 2015 zeven jaar lang gebruikt om passagiers naar de top te brengen.



Onlangs is de kabel vervangen. Het oude koord werd in stukken gesneden en verdeeld over 150 genummerde lijsten met een echtheidscertificaat en een handtekening van uitbater Ewald Schneider. Zo kunnen fans een uniek stukje van de attractie in huis halen. In de lijst zit ook een vip-ticket voor de attractie.

"Dit is een uniek en bijzonder souvenir, volledig met de hand gemaakt, dat zeker nooit meer voorbij gaat komen", valt te lezen op de officiële Facebook-pagina van Hangover - The Tower. Eén stuk kabel kost 50 euro. Wie interesse heeft, kan een privébericht sturen via die pagina. Betalen is mogelijk per overschrijving of via PayPal.



Buitenland

"We verzenden ook naar het buitenland", beloven de initiatiefnemers. Zolang de voorraad strekt, zijn de onderdelen ook verkrijgbaar op kermissen waar de toren staat. "Koop het verzamelitem dan rechtstreeks bij ons aan de kassa." Hangover staat tot en met zondag 8 mei in de Duitse stad Stuttgart.