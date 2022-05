Efteling

Video: Sprookjesboom spreekt oud-directielid Efteling toe bij afscheid

Olaf Vugts (60), voormalig directielid van de Efteling, is ter gelegenheid van zijn afscheid in het zonnetje gezet door oud-collega's. Eind vorig jaar werd bekend dat Vugts het attractiepark na ruim 32 jaar zou gaan verlaten. Vorige week is hij tijdens een besloten bijeenkomst in bioscoop Kinepolis Breda verrast met een vijftig minuten durende film over zijn Efteling-carrière.



Daarin kwam ook één van zijn eigen creaties aan het woord: de Sprookjesboom. De bekende pratende boom werd in 2005 bedacht door Vugts. In de loop der jaren stond de boom centraal in een tv-serie, diverse parkshows, een bioscoopfilm en verschillende musicals. Sinds 2010 heeft de Sprookjesboom ook daadwerkelijk een plek in het park, als tafereel in het Sprookjesbos.

Vugts plaatste zelf een kort fragment uit zijn afscheidsfilm op LinkedIn. Te zien is hoe de Sprookjesboom persoonlijk vaarwel zegt tegen zijn "geestelijk vader". "Maar laten we afspreken dat dit niet voor lang is, beste Olaf."



Invaller

De originele Sprookjesboom in de tv-serie werd ingesproken door Pim Koopman. Hij stierf eind 2009. Zijn opvolger Hero Muller, die de stem van de boom in het park verzorgde, overleed vorig jaar. Voor het filmpje voor Vugts is dus een invaller gebruikt; Efteling-medewerker en theaterportier Luc van Laar.



Olaf Vugts was de afgelopen decennia onder andere parkdirecteur, marketingdirecteur en creatief directeur. In 2019 deed hij al een flinke stap terug. Nu gaat hij zich volledig focussen op zijn eigen adviesbureau Olaf Vugts Imagineering, gespecialiseerd in merken, verhalen en conceptontwikkeling.