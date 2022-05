Apenheul

Apenheul wil in de toekomst ook 's winters open: 'Flexibel inspelen op het weer'

Als het aan Apenheul-directeur Roel Welsing ligt, gaat het Apeldoornse dierenpark in de toekomst ook in de wintermaanden open. Nu is het park - op zakelijke bijeenkomsten na - nog gesloten van november tot en met maart. Vóór de coronacrisis werd er al gewerkt aan een plan voor een winteropenstelling.



Door de coronamaatregelen is dat er nooit van gekomen. "Maar dat wil niet zeggen dat we dat in de toekomst niet gaan proberen", vertelt Welsing in een aflevering van de Looopings Podcast. "Wat daarin heel interessant wordt is of je in staat bent om als organisatie heel flexibel in te kunnen spelen op het weer."

De afgelopen jaren was het in februari bijvoorbeeld prima dierentuinweer, weet de directeur. In theorie zouden de poorten dan ook al open kunnen. En als het slecht weer is? "Het is natuurlijk zo dat mensen komen voor de loslopende apen. De meeste apen komen toch wel uit de tropen en zijn koukleumen, dus die zitten liever binnen."



Binnenverblijven

Met een mogelijke winteropening in het achterhoofd investeert Apenheul wel al enkele jaren in zaken die weersbestendig zijn. Zo moeten sommige binnenverblijven straks ook toegankelijk worden voor het publiek. "Zodat mensen ook gewoon een heel mooie ervaring kunnen hebben in de winter, als het wat kouder is."



Welsing denkt wel dat er iets extra's aangeboden moet worden om het park 's winters aantrekkelijk genoeg te maken. "Anders gaat dat geen bezoek trekken." Een kerstmarkt hoeven we in ieder geval niet te verwachten. "Wat we dan doen zal ook moeten kloppen bij de natuurbeleving die wij bieden. Dus ik zie mezelf niet meteen allerlei prularia in het park zetten. Dat conflicteert natuurlijk te veel met waar wij voor staan."