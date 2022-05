Efteling

Efteling: twee attracties in nieuw themagebied Wereld van Sindbad dicht

Twee attracties in het nieuwe Efteling-gebied Wereld van Sindbad zijn op dit moment gesloten. Afgelopen week ging waterspeelplaats Archipel al dicht. Nu is ook de aangrenzende bootjesmolen Sirocco buiten gebruik voor werkzaamheden, nog geen vier maanden na de opening. Beide projecten hangen met elkaar samen, vertelt een voorlichter aan Looopings.



Avontureneiland Archipel wordt momenteel klaargemaakt voor de toevoeging van water. "Sirocco en Archipel zijn tegelijk gesloten omdat de besturing aan elkaar gekoppeld is", legt de woordvoerder uit. Bovendien wordt er coating op de paden van Archipel gelegd. "Deze paden zijn gekoppeld aan Sirocco."

De Efteling grijpt de sluiting ook aan om bij Sirocco enkele onderdelen te vervangen. "Omdat sommige onderdelen niet leverbaar waren door corona, kwamen er tijdelijke oplossingen. Tijdens het onderhoud komen er permanente onderdelen voor terug."



Weekend

Archipel is sinds begin deze maand niet toegankelijk. Sirocco ging afgelopen maandag dicht. Beide attracties zijn op zaterdag 14 en zondag 15 mei weer even geopend, in een druk weekend. Tussen maandag 16 en vrijdag 20 mei gaat de onderhoudsbeurt verder.



Sirocco is de vervanger van kookpottenmolen Monsieur Cannibale. Archipel werd gebouwd op de plek van het verdwenen Avonturen Doolhof. Bij themadeel Wereld van Sindbad hoort ook de donkere achtbaan Vogel Rok, geopend in 1998.