Efteling

Foto's: buitenkant van Efteling-attractie De Vliegende Hollander opgeknapt

De Vliegende Hollander in de Efteling is weer uit de steigers. In maart verschenen er steigerconstructies bij de buitengevels van de attractie, onder meer voor schilderwerk. Inmiddels is de renovatie afgerond en oogt de gevelrij weer fris.



De waterachtbaan was van half december tot eind maart gesloten voor een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Bij de heropening waren de werkzaamheden aan de façade echter nog niet afgerond. De klus had eerder wat vertraging opgelopen door de weersomstandigheden.

Het gebied rond De Vliegende Hollander, ontworpen door Karel Willemen, moet een havenstadje uit de VOC-tijd voorstellen. Veel daken zijn vormgegeven als boten. Bezoekers betreden het huis van kapitein Willem van der Decken, de kapitein van een vervloekt schip.