Efteling

Kinderen beschadigen rieten daken: Efteling zoekt naar een oplossing

Waterspeelplaats Archipel, de nieuwste attractie van de Efteling, heeft te lijden onder vandalisme. In het speelgebied staan verschillende houten hutjes met rieten daken. Spelende kinderen vinden het blijkbaar leuk om het riet los te trekken, met alle gevolgen van dien.



Afgelopen maand moest al een stuk riet hersteld worden vanwege beschadigingen. Afgelopen week ging het opnieuw mis. "Zonde, kinderen trekken al het riet uit de daken bij Archipel", meldde een verbaasde bezoeker zondag op Twitter.

De Efteling geeft toe dat de grijpgrage kinderhandjes een probleem vormen bij Archipel. "Er wordt gekeken naar een mogelijke oplossing, zodat het niet meer of veel minder kan gebeuren", laat een woordvoerster aan Looopings weten. Het in februari geopende avontureneiland is onderdeel van de Wereld van Sindbad, een nieuw themagebied.



Gesloten

Archipel is momenteel gesloten voor onderhoud. Dat heeft een andere reden: er worden aanpassingen verricht om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk water kan komen te staan in de waterspeeltuin. Volgende week gaat de naastgelegen bootjesmolen Sirocco ook dicht.