Efteling

Efteling sluit nieuw speelgebied Archipel voor werkzaamheden

Speelgebied Archipel in de Efteling is de komende tijd dicht. Tot en met vrijdag 13 mei vinden er werkzaamheden plaats, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Die moeten ervoor zorgen dat er in de nieuwe waterspeelplaats ook daadwerkelijk water kan komen te staan.



Sinds de opening in februari staat de waterspeeltuin droog. Ook bij goed weer kan er niet met water gespeeld worden. Vorige maand vertelde een voorlichter dat er gewacht werd op een goedkeuring van keuringsinstantie TÜV. Blijkbaar moet er toch nog iets aangepast worden.

Nu spreekt een woordvoerster over "geplande werkzaamheden". Archipel stond tot vandaag echter niet op de onderhoudskalender. "Het heeft ermee te maken dat Archipel een waterspeelplaats is, die is geopend in de winter", luidt de uitleg. Sommige werkzaamheden zouden alleen verricht kunnen worden bij beter weer. "En daar is nu het moment voor."



Oosterse sferen

De waterattractie is onderdeel van themagebied de Wereld van Sindbad, samen met bootjesmolen Sirocco en achtbaan Vogel Rok. Tijdens een tweede bouwfase wordt het avontureneiland uitgebreid. Dan moet ook de omgeving verder aangekleed worden in oosterse sferen.