Disneyland Paris

Video: Mickey Mouse presenteert lichtshow bij Eiffeltoren voor jubileum Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft onlangs een klein feestje gevierd in het hartje van Parijs. Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Disney-resort was bij de wereldberoemde Eiffeltoren een speciale lichtshow te zien. Daarbij werd het 330 meter hoge Franse icoon verlicht in de jubileumkleuren van Disneyland.



Men had dertig vip-gasten uitgenodigd om het spektakel van dichtbij te beleven. Minnie Mouse verwelkomde het gezelschap, waarna de Jardins du Trocadéro en de toren onder leiding van Mickey Mouse veranderen in een zee van licht. Daarvoor werden 370 lampen gebruikt.

Ondertussen klonk het jubileumlied Un Monde Qui S'Illumine. De gebeurtenis vond eind april plaats. Vandaag publiceerde Disney een video van de show. Volgens Disney toont het initiatief hoe sterk de band is tussen Frankrijk, de stad Parijs en Disneyland.