Efteling

Foto's: rigoureuze werkzaamheden bij watershow Aquanura in de Efteling

De onderhoudsbeurt bij watershow Aquanura in de Efteling heeft heel wat voeten in de aarde. Het gebied rond het fonteinenspektakel wordt dit voorjaar volledig op de schop genomen vanwege de komst van het Efteling Grand Hotel. Bezoekers treffen er momenteel bouwhekken, graafmachines, zandhopen, betonblokken en ondergrondse leidingen aan.



Om plaats te maken voor het 50 miljoen euro kostende hotelcomplex - inclusief een terras met uitzicht op Aquanura - moet de vlonder aan de zijde van het Dwarrelplein verplaatst worden. Toeschouwers staan straks dichter op de fonteinen. De toekomstige plek van het platform is al zichtbaar.

Daarnaast vervangt men de vlonder aan de kant van Frau Boltes Küche. Ook aan de overkant, bij het Efteling Theater, wordt gewerkt. Er liggen al nieuwe hekken klaar om gemonteerd te worden. In de Aquanura-vijver staat op dit moment geen water, waardoor de installatie zichtbaar is.



Verjaardag

Volgens de online onderhoudskalender van het attractiepark moet het project eind juni afgerond zijn. De Efteling meldt dat de watershow weer vertoond kan worden vanaf vrijdag 24 juni. Aquanura ging tien jaar geleden in première ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum, in mei 2012. Op de zeventigste verjaardag van het park - dinsdag 31 mei 2022 - zal de show dus ontbreken.



In het entreegebied gebeurt ondertussen nog veel meer. Onlangs werd het eerste gedeelte van de Pardoes Promenade al verplaatst. Het nieuwe wandelpad is opengesteld, maar de werkzaamheden zijn nog niet afgerond. Binnenkort gaat restaurant De Vrolijke Noot permanent dicht. Uiteindelijk zal ook de Hollandsche Gebakkraam moeten wijken.



Entreegebouw

Het pad tussen het Dwarrelplein en Bäckerei Krümel is al geruime tijd afgesloten. Voorlopig blijft het parkdeel nog wel even een bouwput: het nieuwe hotel opent naar verwachting in 2024. Wel is entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen sinds kort weer uit de steigers.