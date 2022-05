Parque Warner Madrid

Warner Bros.-pretpark in Spanje verwelkomt Gremlins-personage Gizmo

Bezoekers van het Spaanse Warner Bros.-attractiepark Parque Warner Madrid kunnen vanaf nu op de foto met een iconische filmster. Vanwege het twintigjarig bestaan van het pretpark is dit seizoen Gizmo aanwezig, het schattige wezentje uit de beroemde horrorkomedies Gremlins (1984) en Gremlins 2: The New Batch (1990).



In tegenstelling tot in de films heeft Gizmo in Madrid niet het formaat van een cavia: hij is zo groot als een mens, zodat bezoekers met hem kunnen knuffelen. Het harige personage is de komende tijd te ontmoeten in themagebied Hollywood Boulevard.

Volgens het verhaal is Gizmo zachtaardig. Er kunnen echter grote problemen ontstaan als niet wordt voldaan aan drie regels: hij mag niet blootgesteld worden aan fel licht, hij mag niet in contact komen met water en hij mag niet eten na middernacht. In het ergste geval ontstaan er Gremlins, reptielachtige wezens met scherpe tanden en grote oren die uit zijn op dood en verderf.



Licentie

Parque Warner hoort bij parkengroep Parques Reunidos, waar bijvoorbeeld ook Movie Park Germany onderdeel van is. Daar was tussen 1996 en 2005 een volledige darkride rond de Gremlins-films te vinden. Gizmo liep er ook rond als mascotte. De attractie moest het veld ruimen toen het park de bijbehorende Warner Bros.-licentie verloor.