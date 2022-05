Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Braakliggend terrein in Slagharen bedoeld voor 'evenement in het najaar'

Attractiepark Slagharen heeft een stuk grond achter reuzenrad The Big Wheel onder handen genomen. Op een rechthoekig terrein, gelegen tussen de hoofdingang en de Main Street, zijn alle bomen en planten weggehaald. Komend najaar presenteert het Overijsselse pretpark hier iets nieuws, bevestigt directeur Dave Storm in gesprek met Looopings.



Het park werkt al jaren aan plannen voor een nieuwe achtbaan, maar daar is deze ontwikkeling nog niet voor bedoeld. "We gaan het braakliggende terrein gebruiken voor een evenement in het najaar", aldus Storm. "Later dit jaar maken we daar meer informatie over bekend."

Achter het reuzenrad stonden voorheen oude vakantiehuisjes; de zogeheten Buffalo Ranch Houses. Die zijn enkele jaren geleden allemaal gesloopt om plaats te maken voor een uitbreiding. Onlangs verscheen een enquête waarin het publiek werd ondervraagd over drie verschillende hangende achtbanen.



Western Wish Fall

Attractiepark Slagharen is één van de weinige grote parken in Europa waar nooit Halloween wordt gevierd. Regiodirecteur Wouter Dekkers heeft dat altijd afgehouden. In 2020 zette hij de deur op een kier, maar tot nu toe is het er niet van gekomen. De afgelopen jaren stond Slagharen in het najaar in het teken van herfstfestival Western Wish Fall. Zusterparken Bobbejaanland en Movie Park Germany zetten wel vol in op Halloween.