Mandoria - Tematyczny Park Rozrywki

Overdekt pretpark in Polen breidt uit met powered coaster

Een attractiepark in Polen heeft een nieuwe achtbaan in gebruik genomen. Een jaar na de officiële opening werd het overdekte pretpark Mandoria uitgebreid met een nieuw gebied. Daar staan verschillende familieattracties op een oppervlakte van 10.000 vierkante meter, waaronder Carrara: een powered coaster van de Duitse fabrikant Mack Rides.



Carrara haalt een topsnelheid van 36 kilometer per uur. De elektrisch aangedreven achtbaan is ongeveer 300 meter lang. Het nieuwe gedeelte van het park wordt Arkady genoemd. Naast de coaster treffen bezoekers een waterbaan voor kinderen, een molen met heen en weer springende wortels en twee speelgebieden aan.

Mandoria ligt in de buurt van Lódz, de derde stad van Polen. Het park opende de poorten in juli 2021. Er stonden al twee achtbanen: een familieachtbaan van leverancier Gerstlauer en een spinning coaster van de firma SBF Rides. Volgens het management zijn de bezoekersaantallen boven verwachting goed.



Renaissance

In de toekomst wil men ook een buitengebied realiseren, vormgegeven als een dorpje in stijl van de renaissance. Ook daar moet een rollercoaster komen te staan. De werkzaamheden voor dat project starten dit jaar nog, vertelt een woordvoerster aan Looopings.