Safaripark Beekse Bergen stopt met bussafari in zomerseizoen

Safaripark Beekse Bergen is gestopt met het aanbieden van de bussafari in het zomerseizoen. Normaal gesproken kunnen bezoekers het Brabantse dierenpark niet alleen wandelend ontdekken, maar ook per auto, boot en bus. De bekende safaribussen zijn voorlopig echter niet beschikbaar.



Beekse Bergen heeft ervoor gekozen om de bussafari in het vervolg alleen in het winterseizoen in te zetten, van 1 oktober tot en met 30 maart. "In de zomer wordt voor een optimale beleving gefocust op de wandel-, boot- en autosafari", vertelt een woordvoerster aan Looopings.

In een interne memo wordt aangevuld dat de beslissing is genomen om de doorstroming in de safarigebieden te verbeteren. Op drukke dagen staan er regelmatig files vanwege het grote aantal auto's. Het weghalen van de bussen zou dat probleem moeten verhelpen.



150 euro

Beekse Bergen komt wel met een betaald alternatief. Onder de noemer Gamedrive kunnen bezoekers de savanne ontdekken vanuit een open Land Cruiser, onder begeleiding van een gids. Er is plek voor tien personen, met een minimale leeftijd van 3 jaar. Eén rit van circa dertig minuten kost 150 euro, exclusief entreetickets voor het park.



"De Gamedrive was er al voor verblijfsgasten, maar is nu ook beschikbaar voor dagbezoekers en abonnementhouders", vertelt de voorlichtster. Een andere betaalde activiteit is een anderhalf uur durende wandelsafari met een gids, voor 7,50 euro per persoon. Komende zomer biedt men eveneens kanotochten aan, tegen betaling.



Leeuwen

De bussafari bestaat normaal gesproken uit twee verschillende routes die allebei ongeveer drie kwartier duren. Wie de bus pakt van de ingang naar het Kongo Restaurant ziet onder andere zebra's, kamelen, neushoorns en jachtluipaarden. De bus van het restaurant terug naar de entree komt langs bijvoorbeeld giraffen, buffels en leeuwen.