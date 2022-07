Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris fleurt Fantasyland op met nieuw straatwerk

Disneyland Paris heeft themagebied Fantasyland de afgelopen jaren stilletjes een nieuwe uitstraling gegeven. In het parkdeel wordt al sinds eind 2019 stap voor stap gewerkt aan het aanbrengen van nieuwe bestrating. Daarbij maken gekleurde betonnen vloeren steeds plaats voor echt straatwerk met losse steentjes.



Het is de bedoeling om Fantasyland op die manier te laten ogen als een authentiek Europees dorpje. Inmiddels werd al een groot deel van het themaland helemaal opnieuw bestraat. Hoewel het renovatieproject nooit breed is uitgemeten in de publiciteit, zorgt de klus wel voor een meer sprookjesachtige sfeer in het gebied.

Het project startte zo'n tweeënhalf jaar geleden achter de nostalgische draaimolen Le Carrousel de Lancelot. Na de eerste coronasluiting, in de zomer van 2020, ging het werk verder bij eetkraampje L'Arbre Enchanté. In het najaar van 2020 werd een aansluiting gemaakt op het straatwerk bij It's a Small World, met nieuwe blauwe stenen die symbool staan voor water.



Pinocchio

Tijdens de tweede coronasluiting werkte Disney aan het stuk tussen Dumbo the Flying Elephant en Mad Hatter's Tea Cups. Afgelopen najaar was de bestrating voor restaurant Auberge de Cendrillon aan de beurt. Dat gedeelte werd in januari dit jaar opgeleverd. In het voorjaar van 2022 volgden nog het pad bij Les Voyages de Pinocchio en het plein achter het kasteel van Doornroosje.



Fantasyland is onderverdeeld in losse stukken gebaseerd op de architectuur van Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland. Daar sluit het straatwerk nu grotendeels op aan, al is nog niet het volledige gebied opgeknapt. Zo zijn tussen Peter Pan's Flight en het Princess Pavilion nog steeds de oude betonplaten met steenmotiefjes zichtbaar. Vermoedelijk worden die de komende jaren vervangen.