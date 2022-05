Duinrell

Duinrell verkoopt weer abonnementen: prijzen 25 procent omhoog

Duinrell verkoopt voor het eerst in meer dan twee jaar tijd weer abonnementen. Een seizoenspas voor het attractiepark, geldig tot en met eind oktober dit jaar, kost momenteel 75 euro. In 2020 vroeg het Wassenaarse pretpark daar nog 59,95 euro voor. Het gaat om een prijsstijging van 25 procent.



In het verleden konden seizoenskaarten bovendien al eerder gebruikt worden, namelijk vanaf april. Verder zijn er weer passen verkrijgbaar inclusief twee uur toegang tot het Tikibad per bezoekdag. Zo'n abonnement is 365 dagen geldig na de aankoopdatum, dus ook in de wintermaanden. Het jaarabonnement kost 125 euro, 25 procent duurder dan de oude prijs van 99,95 euro.

Vooraf een bezoekdatum vastleggen is niet meer nodig. Het aanvragen van beide abonnementen kan vanaf vandaag via de website van Duinrell. Eigenlijk hadden de seizoenpassen al eerder in de verkoop moeten gaan, maar het park liep naar eigen zeggen tegen "technische uitdagingen" aan.



Variabel

De reguliere entreeprijs van Duinrell schommelt dit jaar van 29,50 euro tot 32,50 euro inclusief twee uur Tikibad of van 19,95 euro tot 24,95 euro exclusief Tikibad. Het variabele tarief hangt onder meer af van de verwachte drukte. De prijs van een parkeerticket steeg onlangs met 20 procent naar 12 euro.