Parc Spirou Provence

Strippretpark in Frankrijk opent disk'o coaster en waterspeelplaats

Het Franse attractiepark Parc Spirou, dat volledig in het teken staat van striphelden, heeft afgelopen week een nieuw themagebied geopend. De uitbreiding van 4000 vierkante meter draait om de stripreeksen Kid Paddle en Game Over. Er zijn twee attracties te vinden: een disk'o coaster en een waterspeelplaats.



De disk'o coaster, een heen en weer slingerende schijf van de Italiaanse leverancier Zamperla, heet Blorks Attack. Het achtergrondverhaal gaat over twee stripfiguren die een videogame spelen: met een joystick besturen ze een vliegende schotel, die heen en weer glijdt over een met slijm bedekte helling.

In de omgeving zijn verschillende vliegende schotels zichtbaar, die het spelletje kennelijk niet overleefd hebben. De waterspeeltuin wordt Aqua Slime Project genoemd. Verder bestaat het gebied uit souvenirwinkel Slime Station en eetgelegenheid Espace Kid Freezer.



3 miljoen euro

Parc Spirou, geopend in 2018, investeerde 3 miljoen euro in de toevoegingen. In een persbericht wordt beweerd dat er dankzij de komst van de disk'o coaster nu vijf achtbanen in het park staan. Veel pretparkfans zullen het daar niet mee eens zijn: ondanks de benaming worden disk'o coasters over het algemeen niet gezien als achtbanen.