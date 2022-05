Duinrell

Waterspin in Duinrell buiten gebruik voor renovatie

Bezoekers van Duinrell kunnen de komende tijd geen ritje maken in de Waterspin. De 26 jaar oude thrillride is momenteel buiten gebruik vanwege een onderhoudsbeurt. Het Wassenaarse park weet nog niet wanneer de attractie weer kan draaien: het leveren van nieuwe onderdelen laat langer op zich wachten dan gehoopt.



"We voeren groot onderhoud uit op alle vlakken, zodat de attractie weer jaren mee kan", vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Daarvoor werken onze eigen mensen samen met externe specialisten."

De Waterspin is een attractie van het type top spin, gebouwd door de Duitse fabrikant Huss Rides. Waaghalzen nemen plaats op een bank die meerdere keren over de kop vliegt. Meerdere Europese pretparken hebben er de afgelopen jaren voor gekozen om dergelijke attracties af te breken vanwege de hoge onderhoudskosten.



Behouden

Duinrell is dat niet van plan, belooft de voorlichter. "Wij investeren liever om klassiekers te kunnen behouden. De Waterspin is de afgelopen decennia uitgegroeid tot een icoon voor het park."



De renovatie van de Waterspin is het derde grote onderhoudsproject in Duinrell in relatief korte tijd. Afgelopen winter werd frisbee-attractie Mad Mill nog afgebroken voor een opknapbeurt. Momenteel legt men de laatste hand aan groot onderhoud bij de bekende Kikkerachtbaan. De coaster gaat binnenkort weer open.