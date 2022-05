Apenheul

Podcast: wat kunnen andere dierentuinen leren van Apenheul?

Het Apeldoornse dierenpark Apenheul wordt al decennialang geprezen voor de natuurlijke en ruime verblijven, waar de dieren een hoop vrijheid hebben. Wat kunnen andere dierentuinen daarvan leren? En hoe bereidt een park dat de tijd ver vooruit was zich voor op de toekomst? In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast spreekt Apenheul-directeur Roel Welsing ruim vijftig minuten over zijn visie en toekomstige ontwikkelingen.



Welsing leidt Apenheul nu ruim vijf jaar. Hiervoor was hij meer dan twaalf jaar marketingdirecteur bij Triodos Bank. Beide bedrijven hebben meer overeenkomsten dan je op het eerste gezicht zou denken, vertelt de directeur. Hij staat ook uitgebreid stil bij de manier waarop Apenheul de komende jaren kan groeien: niet alleen door verouderde gebieden op te knappen en een nieuwe apensoort toe te voegen, maar ook door het seizoen te verlengen.

Verder praat Welsing over ontwikkelingen op het gebied van dierenwelzijn en manieren om het publiek te informeren over zaken als educatie, beweging en gezond eten. Een opgeheven vingertje werkt averechts, aldus Welsing, maar hoe moet het dan wel? Andere onderwerpen die aan bod komen: het verplaatsen van een draaimolen, een nieuwe interactieve speelruimte voor kinderen en het verbeteren van de kwaliteit van de horeca.