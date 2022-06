Duinrell

Podcast: de bedenker van de Kwakus Kwebbel Show en Play Kwek Show in Duinrell

In Duinrell zijn al meer dan dertig jaar twee computergestuurde poppenshows te zien: de Kwakus Kwebbel Show (1988) en de Play Kwek Show (1990). Decennia na de premières zocht Looopings bedenker Joost Timp op voor een interview. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast legt hij uit hoe de tijdloze voorstellingen tot stand kwamen.



Timp - zoon van wijlen tv-icoon Mies Bouwman - is bij het grote publiek bekend van de band Bloem, waarmee hij in 1980 de hit Even Aan Mijn Moeder Vragen scoorde. Eind jaren tachtig kwam Duinrell bij hem terecht via zijn werk voor de tv- en muziekwereld. In de podcast blikt de tekstschrijver, componist en zanger terug op die periode. Uiteraard komen de aanstekelijke liedjes uit de twee shows voorbij.

De maker vertelt onder meer hoe hij de verhaallijnen bedacht en hoe hij de bekende Nederlanders uitkoos die destijds de personages vertolkten. Zo zijn in de Kwakus Kwebbel Show zangeres Bonnie St. Claire en acteur Gerard Cox te horen. In de Play Kwek Show kunnen oplettende luisteraars de stemmen van presentator Henny Huisman, tv-persoonlijkheid Albert Mol en meidengroep Frizzle Sizzle herkennen.



Walt Disney World

Timp, die zelf ook in beide producties voorkomt, liet zich naar eigen zeggen inspireren door poppenshows in het Amerikaanse Walt Disney World, zoals de Tiki Room en de Country Bear Jamboree. Hij herinnert zich nog hoe hij wekenlang in het Wassenaarse attractiepark doorbracht om alle animatronics te programmeren.