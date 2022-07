Phantasialand

Phantasialand opent nieuwe attractie: avontuurlijk klimparcours rond achtbaan Black Mamba

In Phantasialand is vanaf vandaag een nieuwe attractie te vinden. Bezoekers kunnen voortaan een avontuurlijke wandeltocht maken in het themadeel Deep in Africa. Rond achtbaan Black Mamba (2006) werd de afgelopen maanden een ingenieus ontworpen klimparcours aangelegd. Een video van YouTube-kanaal Ride Review brengt het eindresultaat in beeld.



De interactieve toevoeging kreeg de naam Deep in Africa - Adventure Trail. Het is de tweede attractie in het gebied. Er wordt onder meer gebruikgemaakt van touw- en wankelbruggen, glazen vloeren, stapstenen en hangende potten boven het water, een daalmast, een rolglijbaan, fonteinen, watervallen en geluidseffecten.

De tocht eindigt in een overdekt gedeelte met Afrikaanse decoraties. "Je duikt dieper in de Afrikaanse beleving dan ooit tevoren", meldt het Duitse pretpark. "Via avontuurlijke paden verken je het rijk van Black Mamba, die beangstigend dichtbij komt. Je overwint wild water, je balanceert boven diepe kloven en je klimt tot onvoorstelbare hoogten in een mystieke grot."



Werkzaamheden

Vanwege de werkzaamheden moest Black Mamba onlangs tijdelijk gesloten worden. Deep in Africa - Adventure Trail zit inbegrepen bij de entreeprijs van het park. Het Afrikaanse themagebied van Phantasialand is een hersenspinsel van de Belg Eric Daman, die eerder dit jaar op 58-jarige leeftijd overleed.