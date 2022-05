Apenheul

Apenheul organiseert yogalessen bij de orang-oetans

Dierenliefhebbers kunnen dit jaar yogalessen volgen bij de apen van Apenheul. Het Apeldoornse dierenpark organiseert 's ochtends vroeg meermaals een yogasessie in het Orangseum, het binnenverblijf van de orang-oetans. Aansluitend is er een rondleiding door Apenheul. Meedoen kost 35 euro per persoon. Dat is inclusief een kop thee met lekkers en entree voor de rest van de dag.



De lessen worden gegeven door Iris de Winter. Zij is naast yogalerares ook primatologe, universitair docente aan de Universiteit Utrecht en directrice van het Apenheul Natuurbehoudfonds. Verder werkt ze voor verschillende organisaties die zich inzetten voor dier- en natuurbehoud, waaronder Rewilding Europe.

"Terwijl het park nog gesloten is, kun jij op deze unieke plek in de warme binnenruimte van de orang-oetans een yogales volgen", laat Apenheul weten. "Je bent omringd door deze prachtige dieren en door het glas kunnen jullie elkaar bewonderen."



Animo

De eerste yogales stond op het programma voor woensdag 4 mei, maar toen bleek er niet genoeg animo voor te zijn. De volgende lessen moeten plaatsvinden op zondag 12 juni, woensdag 13 juli, woensdag 24 augustus, woensdag 14 september, woensdag 26 oktober, zondag 20 november en woensdag 14 december.



"Deze yogales is zowel geschikt voor beginners als gevorderden", meldt Apenheul. Voor yogamatjes wordt gezorgd. Er is plek voor twintig personen. Bij minimaal acht deelnemers kan de activiteit doorgaan. Aanmelden is mogelijk via de website van het park. Seizoenkaarthouders krijgen korting: zij betalen 25 euro per persoon.