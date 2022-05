Koninklijke Burgers' Zoo

Dit jaar geen camping bij Burgers' Zoo: 'Valt helaas niet te combineren'

Het Burgers' Zoo Camp, de tijdelijke camping van dierenpark Burgers' Zoo, keert in 2022 niet terug. Dat bevestigt een woordvoerder van de Arnhemse dierentuin aan Looopings. Hoewel het park tevreden was over het concept, krijgen andere activiteiten dit jaar voorrang.



"We blijven er enthousiast over, maar dit jaar gaat Burgers' Zoo Camp niet door", aldus de voorlichter. "Het valt helaas niet te combineren met andere dingen die we gaan doen." Mogelijk kunnen bezoekers in de toekomst wel weer blijven slapen. "Volgend jaar gaan we opnieuw serieus kijken naar de mogelijkheden."

Burgers' Zoo Camp bestond uit 25 verschillende accommodaties voor twee tot vijf personen. De camping, gelegen aan de rand van het park, was geopend van eind mei tot begin september 2021. Speciaal voor verblijfsgasten stonden er exclusieve avondwandelingen op het programma.