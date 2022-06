Preston Palace

Preston Palace presenteert nieuwe waterglijbaan met interactieve elementen

All-inclusive-resort Preston Palace heeft voortaan een echte waterglijbaan. In subtropisch zwemparadijs Riviera stond eerder alleen kinderglijbaan van hooguit een meter hoog. Voortaan kunnen bezoekers van de Twentse trekpleister gebruikmaken van een volwaardige glijbaan, inclusief interactieve elementen.



De officiële opening vond maandag plaats. Daarbij werd ook de naam van de waterattractie onthuld: Monkey Rush. Badgasten glijden vanaf 4 meter hoogte naar beneden, via drie bochten. Ze kunnen vooraf een thema kiezen via een touchscreen. Aan de hand daarvan worden de muziek en de lichteffecten bepaald.

Verder is de 43 meter lange glijbaan, geleverd door Watergames & More uit Zoetermeer, uitgerust met een snelheidsmeter en aanraakpunten. "Tijdens de spannende waterrit voer je opdrachten uit en eindig je met een spetterende landing in het warme water", laat Preston Palace weten. De hoogste dagscores verschijnen op een scherm bij het bad.



Rust creëren

De bouw van de glijbaan startte in januari. Eerder wilde het resort in Almelo niets weten van zo'n attractie. "Preston Palace wil graag een bijzondere sfeer en rust creëren in het subtropisch zwemparadijs", viel te lezen op de officiële website. "Het is niet vergelijkbaar met een standaard recreatiebad. Een glijbaan past niet in de bijzondere sfeer van het zwemparadijs."



Daar is het management dus op teruggekomen. Bezoekers bleken er wel degelijk behoefte aan te hebben, zo geeft Preston Palace nu toe. "Het biedt volop uitdaging voor het hele gezin en het is een waardevolle aanvulling op het unieke aanbod." Daarnaast krijgt een horecalocatie een opknapbeurt.